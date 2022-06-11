В Канаде подтвердили, что Запад призывает Украину уступить часть территорий

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Усталость стран Запада от кризиса на Украине проявляется в призывах к Киеву уступить часть территорий. Об этом заявил представитель Либеральной партии канадского парламента Иван Бейкер в субботу, 11 июня.

Так, депутат сослался на недавнее высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который отметил необходимость «успокоить» Россию.

Бейкер подтвердил, что в настоящее время идут разговоры о том, чтобы Украина уступила часть своих территорий. При этом канадский политик выразил обеспокоенность данной ситуацией, передает РИА Новости.

До этого Бейкер сообщил, что поставки вооружения Украине ложатся тяжелым грузом на Канаду, ей приходится закупать оружие у США. По его словам, Канада уже осуществила поставки оружия Украине на сумму 200 миллионов долларов.

Из них 100 миллионов были направлены на тяжелое вооружение и боеприпасы для него, уточнил парламентарий. Депутат отметил, что в настоящее время Оттава готовит новый пакет военной помощи, он обойдется в 400 миллионов долларов.