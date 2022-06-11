Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Фон дер Ляйен рассказала, когда ЕК выскажет позицию по вступлению Украины в ЕС

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Фон дер Ляйен рассказала, когда ЕК выскажет позицию по вступлению Украины в ЕС
Фото: flickr/european_parliament

Европейская комиссия (ЕК) предоставит заключение о вступлении Украины в состав Евросоюза (ЕС) к концу следующей недели. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в субботу, 11 июня.

— Как вы знаете, комиссия в настоящее время готовит рекомендации так называемого экспертного заключения для стран — членов ЕС. Мы работаем над этой оценкой день и ночь, и я обещала вам... что мы будем неустанно работать над ней, — сказала политик.

Глава ЕК добавила, что итоги обсуждения ситуации в Киеве предоставили возможность завершить оценку к концу следующей недели, передает РИА Новости.

До этого фон дер Ляйен заявила, что ЕС необходимо реализовать план по восстановлению Украины, аналогичный Плану Маршалла, который был осуществлен в Европе после Второй мировой войны. По ее мнению, Евросоюз выступит основным инвестором такого плана.

При этом первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что Украина на данный момент не может стать частью Евросоюза из-за проблем с экономикой и соблюдением прав человека.

Украина Евросоюз (ЕС) Еврокомиссия (ЕК)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте