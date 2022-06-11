Фон дер Ляйен рассказала, когда ЕК выскажет позицию по вступлению Украины в ЕС

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Европейская комиссия (ЕК) предоставит заключение о вступлении Украины в состав Евросоюза (ЕС) к концу следующей недели. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в субботу, 11 июня.

— Как вы знаете, комиссия в настоящее время готовит рекомендации так называемого экспертного заключения для стран — членов ЕС. Мы работаем над этой оценкой день и ночь, и я обещала вам... что мы будем неустанно работать над ней, — сказала политик.

Глава ЕК добавила, что итоги обсуждения ситуации в Киеве предоставили возможность завершить оценку к концу следующей недели, передает РИА Новости.

До этого фон дер Ляйен заявила, что ЕС необходимо реализовать план по восстановлению Украины, аналогичный Плану Маршалла, который был осуществлен в Европе после Второй мировой войны. По ее мнению, Евросоюз выступит основным инвестором такого плана.

При этом первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что Украина на данный момент не может стать частью Евросоюза из-за проблем с экономикой и соблюдением прав человека.