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Политолог Макаркин объяснил, почему Украина не подходит для ЕС

Илья Ашуров
Георгий Соланович

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог Макаркин объяснил, почему Украина не подходит для ЕС
Фото: president.gov.ua

Украина на данный момент не может стать частью Евросоюза из-за проблем с экономикой и соблюдением прав человека. Такое мнение «Вечерней Москве» выразил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

— На поверку Украина не подходит ни по каким критериям. По экономическим критериям полный провал. Есть проблемы и с коррупцией. Масса претензий высказывалась Украине еще до 24 февраля. Представить, что все это исчезло, довольно сложно, — подчеркнул эксперт в беседе с «ВМ».

Так, например, 10 июня две страны — Дания и Нидерланды — выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейский союз. В документе датских дипломатов указано, что Киев недостаточно выполняет критерии, которые связаны со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона и права человека. Властям республики нужно усовершенствовать законодательную и институциональную базу, чтобы добиться улучшения в данных областях.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля.

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