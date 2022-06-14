Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

До конца года в Москве отремонтируют 40 поликлиник

Лейла Алиева
Город
До конца года в Москве отремонтируют 40 поликлиник
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

До конца текущего года в Москве реконструируют еще 40 медицинских учреждений. Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— В 2018–2019 годах, когда мы только задумывали массовую реконструкцию поликлиник, было много сомнений. По сути, нам предстояло разобрать и затем заново собрать больше 200 зданий. Но здесь были важны качественные улучшения, которые просто невозможны в старых условиях, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках «Нового московского стандарта» специалисты меняют инженерные коммуникации, внутренние перегородки и полы, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, а также дверные и оконные блоки. При этом для пациентов обустраивают комнаты отдыха, отмечается в Telegram-канале ведомства.

До этого Собянин сообщил, что программа модернизации поликлиник включает более 200 зданий — половину столичного амбулаторного фонда города. Отмечается, что специалисты обновили уже 41 здание, а в остальных идут работы. Так, ремонт завершился в поликлинике № 23 в Некрасовке, где медицинскую помощь могут получить и взрослые, и дети.

Здравоохранение Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Концентрация внимания

Юрий Поляков
Юрий Поляков

«Чистка» элиты идет добровольно. Пока

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте