До конца года в Москве отремонтируют 40 поликлиник

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

До конца текущего года в Москве реконструируют еще 40 медицинских учреждений. Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— В 2018–2019 годах, когда мы только задумывали массовую реконструкцию поликлиник, было много сомнений. По сути, нам предстояло разобрать и затем заново собрать больше 200 зданий. Но здесь были важны качественные улучшения, которые просто невозможны в старых условиях, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках «Нового московского стандарта» специалисты меняют инженерные коммуникации, внутренние перегородки и полы, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, а также дверные и оконные блоки. При этом для пациентов обустраивают комнаты отдыха, отмечается в Telegram-канале ведомства.

До этого Собянин сообщил, что программа модернизации поликлиник включает более 200 зданий — половину столичного амбулаторного фонда города. Отмечается, что специалисты обновили уже 41 здание, а в остальных идут работы. Так, ремонт завершился в поликлинике № 23 в Некрасовке, где медицинскую помощь могут получить и взрослые, и дети.