В МГД предложили предусмотреть гранты и субсидии для реализующих «зеленые» технологии девелоперов

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Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева предложила предусмотреть гранты и субсидии для девелоперов, реализующих при возведении зданий «зеленые» технологии.

— Важно определить: переход к новым зеленым стандартам — это требование к девелоперам или их мотивация? Мне видится, что нужны меры стимулирующего характера, — сказала парламентарий.

Николаева отметила, что тема внедрения новых технологий в сфере экологии и градостроительства актуальна для больших городов. По ее словам, в столице нужно совершенствовать городскую законодательную базу, которая позволит развить это направление, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин расширил программу финансовой поддержки патентования. Теперь часть расходов на получение патентной защиты смогут компенсировать и индивидуальные предприниматели. Кроме того, выплата грантов будет возмещать расходы по патентованию не только изобретений, но и полезных моделей.