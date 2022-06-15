Автобус н7 перестанет работать по ночам с 17 по 19 июня из-за строительных работ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Нижегородская улица Карта всех событий

В период с 17 по 19 июня по ночам не будет работать автобусный маршрут н7. Об этом в среду, 15 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В ночи 16–17, 17–18 и 18–19 июня ночной маршрут н7 не работает, — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной стали ночные перекрытия дороги на Нижегородской улице, они осуществляются на время проведения строительных работ. Москвичей призвали быть внимательными и заранее планировать поездки, передает Дептранс.

До этого сообщалось, что с 11 июня в связи с проведением ремонтных работ на юге столицы поменяется движение трамваев по выходным дням. Так, отменяется движение трамваев № 47 и 49, а маршруты № 3, 38, 16 и 39 будут объединены.

Кроме того, с 11 июня по выходным дня прекратят движение по Таллинской улице трамвайные маршруты № 10 и № 30. Уточняется, что такое решение было принято в силу проведения ремонтных работ на трамвайных путях. Однако вышеуказанные трамваи продолжат курсировать по привычным маршрутам в будние дни.