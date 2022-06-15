Байден обвинил нефтеперерабатывающие компании в получении сверхприбылей

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Нефтеперерабатывающие компании намеренно сокращают выпуск бензина, чтобы повысить прибыль. Об этом в среду, 15 июня, заявил президент США Джо Байден.

— Недостаток мощностей по нефтепереработке и беспрецедентные прибыли от переработки, к которым он приводит, ослабляют влияние исторических действий моей администрации по борьбе с ростом цен, они также увеличивают цены для потребителей, — сказал глава государства.

Отмечается, что американский лидер все чаще обвиняет местные нефтяные компании в действиях, которые приводят к росту цен. Байден призвал их объяснить, почему объемы поставок были снижены, а также предоставить список актуальных идей по исправлению ситуации, передает РИА Новости.

10 июня Байден снова обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об инфляции, которая в стране оказалась рекордной более чем за 40 лет.

До этого стало известно, что рейтинг одобрения американского лидера достиг рекордно низких показателей (36 процентов) из-за инфляции в США. По данным опроса, 59 процентов граждан Америки недовольны президентством Байдена.