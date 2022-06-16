Трасс призвала поддержать Украину на переговорах с Россией

Фото: МИД РФ

Страны Запада должны оказать поддержку Украине на переговорах с Россией. Такое мнение в четверг, 16 июня, высказала глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

— На уровне G7 и НАТО мы делаем все возможное, чтобы на руках у Украины были самые лучшие карты. Мы также должны обеспечить участие наших друзей из стран Балтии и Польши, — заявила она.

Трасс подчеркнула, что Запад не должен позволить давления на Украину и вынуждения ее отказаться от части территорий. Министр также добавила, что Великобритания будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока конфликт не будет разрешен, передает ТАСС.

В этот же день Великобритания внесла в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Уточняется, что патриарх попал в список по причине его позиции относительно российско-украинского конфликта.

Днем ранее российский посол в Соединенном королевстве Андрей Келин заявил, что Лондон поручил украинским властям заниматься вопросом освобождения приговоренных в Донецкой народной республике (ДНР) к смертной казни наемников.

Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны.