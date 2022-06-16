Пасечник сообщил, что войска ЛНР вошли на территорию «Азота»

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Вооруженные силы Луганской народной республики (ЛНР) зашли на территорию «Азота», и вскоре он будет освобожден. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

— Мы туда (на территорию завода — прим. «ВМ») зашли, но полностью оттуда выбить вооруженные украинские формирования у нас пока не получается. В любом случае мы поставленной цели достигнем, для этого нужно время, — заявил он.

Однако прогнозов по времени окончательного освобождения завода от украинских военных Пасечник не дал. Он также отметил, что точное количество солдат ВСУ на «Азоте» пока еще неизвестно, передает ТАСС.

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские боевики на заводе «Азот» не имеют какой-либо возможности для выхода, они полностью блокированы.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев также заявил, что ВСУ вели огонь из промзоны комбината «Азот» по жилым кварталам Северодонецка во время открытия Россией гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей.