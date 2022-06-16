ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Девушка пыталась покончить с собой из-за измены любимого

Елена Самойлова
Происшествия
Девушка пыталась покончить с собой из-за измены любимого
Фото: Росгвардия / Москва
Россия, Москва, Кавказский бульвар Карта всех событий

Росгвардейцы спасли девушку, которая намеревалась спрыгнуть с балкона на юге Москвы. Об этом в четверг, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, правоохранители приехали на вызов в одну из квартир на Кавказском бульваре, где происходила драка. Дверь им открыл молодой человек, который пояснил, что поругался с возлюбленной.

Сама девушка в тот момент находилась на балконе — стояла на внешней его стороне и держалась за парапет, угрожая свести счеты с жизнью. Правоохранители начали беседу с 20-летней москвичкой, чем отвлекли ее внимание, схватили за руку и втянули обратно в квартиру.

Видео: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Позже девушка пояснила, что у нее случился нервный срыв, когда она узнала об измене любимого. Ее доставили в больницу для проверки состояния и оказания психологической помощи.

До этого сообщалось, что женщина убила супругу любовника из ревности. Подробнее о жестокой расправе — в материале «ВМ».

измена Росгвардия Госпитализация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Все мнения
О проекте