Девушка пыталась покончить с собой из-за измены любимого

Фото: Росгвардия / Москва

Россия, Москва, Кавказский бульвар Карта всех событий

Росгвардейцы спасли девушку, которая намеревалась спрыгнуть с балкона на юге Москвы. Об этом в четверг, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, правоохранители приехали на вызов в одну из квартир на Кавказском бульваре, где происходила драка. Дверь им открыл молодой человек, который пояснил, что поругался с возлюбленной.

Сама девушка в тот момент находилась на балконе — стояла на внешней его стороне и держалась за парапет, угрожая свести счеты с жизнью. Правоохранители начали беседу с 20-летней москвичкой, чем отвлекли ее внимание, схватили за руку и втянули обратно в квартиру.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Позже девушка пояснила, что у нее случился нервный срыв, когда она узнала об измене любимого. Ее доставили в больницу для проверки состояния и оказания психологической помощи.

До этого сообщалось, что женщина убила супругу любовника из ревности. Подробнее о жестокой расправе — в материале «ВМ».