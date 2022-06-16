Экс-сотрудник посольства США осужден на 14 лет колонии за контрабанду наркотиков в РФ

Фото: Вечерняя Москва

Бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля осудили по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» из зала суда в четверг, 16 июня.

По его словам, суд назначил Фогелю наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: Вечерняя Москва

По словам корреспондента «ВМ», на заседании также находились две сотрудницы консульства.

Марк Фогель вместе с супругой прибыл в Москву из Нью-Йорка летом прошлого года. В ходе проверки багажа семейной пары сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили марихуану и гашишное масло. Причем наркотики были завернуты в полиэтилен и спрятаны в кроссовки.

В МВД также сообщили, что Фогель работал преподавателем в англо-американской школе. До мая 2021 года он работал в посольстве США в Москве и обладал дипломатическим статусом. По одной из версий следствия, Фогель мог использовать свой статус дипломата для организации канала по торговле наркотиками.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. После этого правоохранители провели обыск в московском жилье граждан США. Тогда же силовики установили, что жена Фогеля «успела избавиться от находившихся в квартире улик». Кроме того, обыски были проведены также в англо-американской школе.