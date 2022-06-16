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Эксперты рассказали, на какие болезни указывает ухудшение памяти

Антон Махов
Общество
Эксперты рассказали, на какие болезни указывает ухудшение памяти
Фото: depositphotos

Эксперты рассказали, какие болезни может скрывать плохая память. С возрастом все люди тяжелее запоминают и воспроизводят информацию. Однако здоровые пожилые люди не теряют память, им просто нужно больше времени, чтобы осмыслить информацию.

Тем не менее ухудшение памяти может быть связано с болезнью Альцгеймера. Эксперты говорят, что снижением памяти страдают люди с когнитивными нарушениями. Они могут забывать мелочи, но при этом помнить давние события, нормально считать и вспомнить список покупок.

Память также может ухудшаться от стресса или плохого сна. Специалисты рекомендуют в таком случае обратить внимание на окружающую обстановку и включать в расписание дня физкультуру.

Нарушения памяти, как говорят специалисты, могут быть связаны с болезнью Альцгеймера, черепно-мозговыми травмами, опухолями головного мозга, нейросифилисом и эпилепсией. Если вы чувствуете недомогание, то нужно обратиться к врачу.

Чтобы улучшить навык запоминания, можно менять привычный распорядок дня, пересказывать прошедший день, иногда жить с закрытыми глазами, запоминать информацию с помощью ассоциаций, сообщает Пятый канал.

Врач-невролог Олег Колесников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о ранних признаках деменции.

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