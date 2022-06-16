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В правительстве Москвы рассказали о ключевых направлениях климатической повестки города

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Город
В правительстве Москвы рассказали о ключевых направлениях климатической повестки города
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Климатический план Москвы, который поможет повысить устойчивость города к климатическим изменениям и обеспечит достижение углеродной нейтральности, активно разрабатывается правительством столицы и включает в себя два ключевых направления — энергетику и транспорт. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— В рамках работы в области генерации в городе вводятся в эксплуатацию новые и выводятся устаревшие генерирующие мощности, проводится модернизация генерирующего оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства. <...> За счет масштабной модернизации энергетического комплекса за последние десять лет в Москве построено и подключено к системам теплоэнергоснабжения свыше 60 миллионов квадратных метров недвижимости без роста потребления газа, — отметил Пуртов.

По его словам, Москва активно внедряет энергосберегающие технологии в сферах строительства, ЖКХ и энерго- и теплоснабжения. Коме того, ведется строительство энергоэффективных зданий и капитальный ремонт старых домов, направленный на повышение класса их энергоэффективности. При этом к программам энергосбережения подключены все бюджетные учреждения столицы.

В сфере транспорта Москва также делает успехи: идет строительство новых станций метро, обновление автобусного парка столицы с целью перехода города на электробусы. Помимо этого, город развивает сервисы такси и каршеринга, поддерживает владельцев электромобилей, ограничивает доступ в город неэкологического транспорта и ведет масштабное развитие дорожной сети для сокращения времени проезда по столице.

В результате с 2013 по 2020 год в Москве снизились выбросы парниковых газов на 18 процентов, объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных объектов снизился почти на 17 процентов, а от автомобильного транспорта — почти в три раза.

— Реализация нового Климатического плана Москвы позволит значительно улучшить эти показатели и выйти на новый уровень экологического развития города, — заключил Пуртов.

15 июня председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева предложила предусмотреть гранты и субсидии для девелоперов, реализующих при возведении зданий «зеленые» технологии.

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