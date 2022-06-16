Как вернуть деньги за просроченный подарочный сертификат

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Можно ли вернуть деньги за просроченный подарочный сертификат, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 16 июня.

Она отметила, что подарочная карта или сертификат являются авансом за оказанные услуги — «проданный товар». В соответствии с Гражданским кодексом продавец не в праве удерживать аванс ни при каких обстоятельствах.

— В таких случаях суды всегда встают на сторону потребителей и деньги всегда возвращаются, — заявила представитель ведомства.

Нефедова также добавила, что в случае нарушения прав потребителей граждане вправе обратиться в органы Роспотребнадзора.

До этого сообщалось о том, как защитить жилище от «домушников» во время поездки на отдых.