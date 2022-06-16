Генсек НАТО рассказал о модели размещения сил альянса у границ с Россией

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Североатлантический альянс (НАТО) начал разработку новой модели обороны, которая будет применяться у границ с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

— Она касается, в частности, сухопутного компонента сил НАТО на восточном фланге альянса. Первое — это усиление предварительного позиционирования. Мы уже увеличили свое присутствие, удвоили боевые группировки на восточном фланге с четырех до восьми за последние месяцы, — сказал он.

По словам генсека, модель состоит из нескольких элементов. Первый представляет собой усиление предварительного позиционирования. Затем идет усиление боевых групп и предварительное размещение военной техники.

Столтенберг отметил, что новая модель предусмотрит большее число сил в режиме повышенной боеготовности. Это позволит обеспечить быстрое усиление на точке, передает РИА Новости.

7 июня помощник генсекретаря НАТО Камий Гран заявил, что альянс не может гарантировать России, что ядерное оружие не появится на территориях Финляндии и Швеции. По его словам, каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие.