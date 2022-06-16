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Автоюрист рассказал о наказании для водителя, покинувшего место ДТП

Елена Самойлова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Автоюрист рассказал о наказании для водителя, покинувшего место ДТП
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Что грозит виновнику дорожной аварии, покинувшему место происшествия. Об этом в четверг, 16 июня, «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, сотрудники ГИБДД «неактивно» ищут скрывшихся.

— У страховых компаний в этой ситуации есть лазейка: так как неизвестно, есть ли виновник и непонятно, застраховал ли он свою ответственность, у них возникает право на отказ, — рассказал Воропаев.

Однако если потерпевший зафиксировал государственный регистрационный знак нарушителя, то можно установить наличие полиса ОСАГО на автомобиль.

— Если ГИБДД установит его виновность — что происходит крайне редко, пока водителя не найдут — и будет установлено наличие полиса, то страховая компания будет обязана выплатить страховое возмещение на автомобиль. Потом есть так называемое «право регресса»: взыскать с виновника выплаченную сумму, — пояснил автоюрист.

В случае, если вина не установлена и водитель не найден, а ГИБДД просто прекращает дело по истечении срока давности, то никаких выплат от страховой компании не будет. В этой ситуации у гражданина есть только один способ — обратиться с исковым заявлением к собственнику автомобиля для взыскания ущерба.

Если полиса ОСАГО у виновника нет, то страховая компания в полной мере имеет право отказать в выплатах, даже если будет установлена виновность. Тогда инициатива полностью переходит на пострадавшего: он сам должен «подталкивать» ГИБДД к поиску виновника.

При худшем варианте, если нарушителя никак не удается найти, то стоит обратиться к собственнику автомобиля для получения возмещения.

Ранее стало известно о подобном инциденте — неадекватный водитель спровоцировал ДТП с тремя машинами и скрылся.

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