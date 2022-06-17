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Песков заявил, что Россия заинтересована в поставках удобрений

Араз Салехов
Политика
Песков заявил, что Россия заинтересована в поставках удобрений
Фото: Администрация президента РФ

Россия и Белоруссия имеют заинтересованность в том, чтобы продвигать свои удобрения на международные рынки. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— И Россия, и Белоруссия — крупнейшие мировые поставщики удобрений — заинтересованы в том, чтобы свою продукцию продвигать на международные рынки, как это было до сих пор. Но это же не мы наложили на нас самих санкции, — отметил он.

При этом представитель Кремля добавил, что именно США, Евросоюз, Канада и ряд других стран наложили рестрикции в отношении России, сообщает РИА Новости.

В четверг, 19 мая, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что лишь ЕС пострадает от собственных санкций на зерно и удобрения из России. Политик отметил, что Запад «дал задний ход», так как из-за антироссийских санкций возможность продовольственного кризиса в Европе выросла в несколько раз.

Кроме того, Песков заявил, что Россия не представляет угроз для стран Балтии и Финляндии. По его словам, именно из-за отсутствия какой-либо угрозы от России вступление Финляндии и Швеции в НАТО не принесет никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента.

Белоруссия Дмитрий Песков Россия
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