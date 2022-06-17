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Жителям Москвы пообещали теплую погоду 17 июня

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Жителям Москвы пообещали теплую погоду 17 июня
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В пятницу, 17 июня, Москва и область будут находиться под влиянием тыловой части циклона. При переменной облачности местами в столичном регионе пройдет небольшой кратковременный дождь.

Воздух в российской столице прогреется до плюс 22 градусов, по области — до 23 градусов выше нуля. Ветер будет дуть западный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление к середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 50 процентов, пишет портал «Метеоновости».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в выходные в столичном регионе ожидается переменчивая погода с солнечными днями и ливнями. Среднесуточная температура при этом будет соответствовать климатической норме лета.

По его словам, в последний рабочий день в столичном регионе ожидаются скоротечные ливни с грозами, под утро температурные показатели достигнут плюс 11–13 градусов в городе, а в области — плюс 8–13 градусов. При этом Тишковец уточнил, что такие показатели соответствуют климатическим нормам текущего месяца.

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