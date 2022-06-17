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ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав

Араз Салехов
Общество
ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

ГИБДД России планирует подготовить пакет изменений для получения водительских прав. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме замначальника ведомства Олег Понарьин.

— Потому что ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, еще только в разработке, они обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится, — отметил он.

При этом представитель ведомства добавил, что формирование итогового документа ожидается в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что водителям, которые были задержаны в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, запретят получать их. Помимо этого, в правительстве РФ предложили ввести запрет на допуск к сдаче экзаменов на право управления транспортом и выдаче водительских удостоверений до истечения срока, в течение которого водитель считается подвергнутым данному административному наказанию.

В среду, 8 июня, в ГИБДД рассказали, кто чаще нарушает правила дорожного движения.

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