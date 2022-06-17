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Новый сервис появился на портале поставщиков

Георгий Соланович
Город
Новый сервис появился на портале поставщиков
Фото: Pexels

На портале поставщиков появилась площадка товарной кооперации, которая поможет поставщикам из России и дружественных стран продавать продукцию в цифровом формате, а потребителям — покупать ее. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков в пятницу, 17 июня.

— Площадка товарной кооперации решит два блока задач. Во-первых, она станет платформой для приобретения заинтересованными потребителями напрямую у производителей импортозамещающей и оригинальной отечественной продукции, а также товаров из дружественных стран. Во-вторых, ресурс поможет поставщикам находить необходимое сырье, производителей и партнеров. Сегодня на портале их 266 тысяч со всей страны, — подчеркнул Щербаков.

По его словам, сервис уже работает в полном объеме. Глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко добавил, что запустить новую площадку товарной кооперации помогло наличие уже существующего цифрового ресурса для взаимодействия потребителей и поставщиков. Примечательно, что в сервисе создан реестр проверенных производителей, что гарантирует качество продукции.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский подчеркнул, что сервис будет полезен не только столичным поставщикам, но и региональным промышленным предприятиям, передает официальный сайт мэра Москвы.

В четверг, 16 июня, стартовала деловая программа Петербургского международного экономического форума, активное участие в котором принимает делегация правительства Москвы. Гости форума, ознакомившись со столичным стендом, могут узнать о ключевых проектах, которые реализуются в Москве.

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