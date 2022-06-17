Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка в Курской области

Фото: adm.rkursk.ru

Село Гордеевка в Курской области, которое располагается рядом с российско-украинской границей, было обстреляно со стороны Украины. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, обстрел произошел около 05:00 17 июня. В результате случившегося никто не пострадал, так как огневая точка ВСУ была оперативно подавлена.

Из-за обстрела некоторые здания в селе остались без окон. В настоящее время ситуацию контролируют местные пограничники и военнослужащие, подытожил Старовойт в своем Telegram-канале.

15 июня сотрудники пограничной службы подавили атаку ВСУ на контрольно-пропускной пункт «Крупец» в Рыльском районе под Курском. КПП располагается на границе с Сумской областью Украины.

До этого в Курской области, которая граничит с территорией Украины, усилили меры безопасности. В регион направили дополнительное вооружение и военных. Решение об укреплении безопасности региона принял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Старовойт также рассказал, что в область направили артиллерийские и ракетные установки.