ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка в Курской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка в Курской области
Фото: adm.rkursk.ru

Село Гордеевка в Курской области, которое располагается рядом с российско-украинской границей, было обстреляно со стороны Украины. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, обстрел произошел около 05:00 17 июня. В результате случившегося никто не пострадал, так как огневая точка ВСУ была оперативно подавлена.

Из-за обстрела некоторые здания в селе остались без окон. В настоящее время ситуацию контролируют местные пограничники и военнослужащие, подытожил Старовойт в своем Telegram-канале.

15 июня сотрудники пограничной службы подавили атаку ВСУ на контрольно-пропускной пункт «Крупец» в Рыльском районе под Курском. КПП располагается на границе с Сумской областью Украины.

До этого в Курской области, которая граничит с территорией Украины, усилили меры безопасности. В регион направили дополнительное вооружение и военных. Решение об укреплении безопасности региона принял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Старовойт также рассказал, что в область направили артиллерийские и ракетные установки.

Украина Курская область Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Все мнения
О проекте