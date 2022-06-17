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Станцию столичного метро «Тютчевская» выполнят в стиле экспрессионизма

Георгий Соланович
Город
Станцию столичного метро «Тютчевская» выполнят в стиле экспрессионизма
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, поселение Мосрентген, квартал № 21 Карта всех событий

Специалисты выполнят станцию строящейся Троицкой линии метро Москвы «Тютчевская» в эстетике экспрессионизма. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в пятницу, 17 июня.

— Для создания яркого и запоминающегося образа выбрали современную эстетику — с использованием динамичных форм, наклонных линий и плоскостей... Авторы также добавили в концепцию оформления стихотворения. Лирика Тютчева — одна из вершин русской поэзии, в ней много новаторских элементов, и в проекте современная архитектура как раз подчеркивает это, — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Отделку колонн специалисты выполнят из прозрачного триплекса серо-дымчатого цвета, цоколь и пол облицуют светло-серым гранитом, а стены будут пересекать наклонные линии, отделяющие алюминиевые панели с размещенными на них стихами Тютчева от темного фона цинковых панелей. Потолок украсят декоративными ламелями, в таком же стиле сделают и вестибюль станции.

Наземный павильон «Тютчевской» облицуют плитами из светло-серого доломита. Общая площадь станции составит около 12 700 квадратных метров. Планируется, что станцией будут пользоваться около 100 тысяч человек в сутки. Открыть платформу планируют в 2023 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

11 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро. По его словам, специалисты завершили проходку тоннелей от станции «Новаторская» до станции «Бачуринская». Общая протяженность ветки составит 40 километров.

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