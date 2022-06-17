Около 55 тысяч москвичей старшего возраста нашли работу благодаря службе занятости населения

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За последние два с половиной года около 55 тысяч москвичей старшего возраста трудоустроились благодаря помощи специалистов столичной службы занятости населения. При этом более восьми тысяч горожан преклонного возраста нашли работу в этом году, сообщил глава департамента труда и социальной защиты населения города Евгений Стружак в пятницу, 17 июня.

— Специалисты не просто подбирают вакансии, но и разрабатывают подробный карьерный сценарий, помогают справиться с психологическими барьерами, выявить развитые личностные качества, составить конкурентоспособное резюме, а также обучают навыку самостоятельного поиска работы на сайтах и в социальных сетях, — подчеркнул Стружак.

По его словам, каждый четвертый москвич старшего возраста, обратившийся в службу занятости, трудоустроился на такие вакансии, как повар, пекарь, музейный смотритель или социальный работник. 14 процентов получили работу на офисных позициях (экономист, бухгалтер, менеджер и оператор), 13 процентов горожан нашли работу в сфере оптовой и розничной торговли.

При этом кандидатам с невостребованной профессией в службе занятости предложили пройти бесплатные курсы профессионального образования и переквалификации. Стружак отметил, что обучение в ведущих вузах столицы дает возможность попробовать себя в новой сфере и повысить конкурентоспособность, передает официальный сайт мэра Москвы.

Чтобы повысить свою эффективность на работе, нужно научиться грамотно отдыхать. Умение переключаться и расслабляться уже вошло в разряд необходимых soft skills. Карьерный эксперт Центра занятости населения «Моя работа» Галина Чемоданова и специалист Московской службы психологической помощи населению Анна Полестерова поделились полезными рекомендациями о том, как «перезагрузиться» в отпуске.