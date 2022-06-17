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Греф рассказал, когда экономика России сможет вернуться на уровень 2021 года

Полина Долганова
Экономика
Греф рассказал, когда экономика России сможет вернуться на уровень 2021 года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Экономика России на фоне масштабного давления со стороны Запада вернется на уровень 2021 года только через десять лет, если не прикладывать никаких усилий. Об этом в рамках ПМЭФ 17 июня заявил глава Сбербанка Герман Греф.

— Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет, — цитирует Грефа РИА Новости.

Ситуация в российской экономике в настоящее время сложная, поэтому необходимо проявлять гибкость и оперативно реагировать на изменения. Об этом в четверг, 16 июня, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Российская национальная валюта в настоящее время слишком укреплена, оптимальным является другой курс валюты по отношению к американской, заявил в четверг, 16 июня, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. По словам Белоусова, комфортным и равновесным для отечественной промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар.

Инфляция в России с 4 по 10 июня замедлилась до 16,69 процента в годовом выражении против 17,02 процента неделей ранее. Об этом в среду, 15 июня, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Герман Греф Сбербанк ПМЭФ
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