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Годовая инфляция в России замедлилась до 16,69 процента

Евгений Белоусов
Экономика
Годовая инфляция в России замедлилась до 16,69 процента
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Инфляция в России с 4 по 10 июня замедлилась до 16,69 процента в годовом выражении против 17,02 процента неделей ранее. Об этом в среду, 15 июня, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

— За неделю c 4 по 10 июня 2022 года цены снизились на 0,14 процента. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться и по состоянию на 10 июня составила 16,69 процента в годовом выражении, — говорится в сообщении.

Основной вклад в снижение цен внесло ускорение удешевления продовольственных товаров за счет продолжающейся дефляции плодоовощной продукции. Еще одной причиной стало замедление роста цен на другие продовольственные товары из-за снижения цен на большинство товаров длительного хранения, отмечается на сайте Минэкономразвития.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что России необходимо возвращаться к равновесному курсу рубля, который был ранее. По его словам, реально эффективный курс рубля на 40 процентов крепче, чем в среднем за последние пять лет.

В настоящее время рубль является самой устойчивой валютой. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, валюта других стран сейчас не сильнее рубля. При этом ожидать, что ситуация снова станет как прежде, не стоит. Специалист посоветовал россиянам финансово переориентироваться для повышения своих доходов.

Инфляция Минэкономразвития РФ Россия
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