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Вирусолог пояснил, почему отменили массовую вакцинацию от оспы

Ирина Игнатенко
Общество
Вирусолог пояснил, почему отменили массовую вакцинацию от оспы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

После 1980 года была отменена массовая вакцинация от натуральной оспы, так как вакцина имела множество побочных эффектов. Об этом сообщил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.

Он пояснил, что до 1980 года от вируса оспы прививали живой вакциной. Она могла вызывать неврологические, местные реакции в виде гнойничков, а также температурные реакции.

— Но так как натуральная оспа вызывала огромное количество серьезных исходов у человека, в частности инвалидизацию и изменение качества жизни, вакцина была необходима. Когда вакцинация от натуральной оспы была введена в мировом масштабе и удалось добиться ликвидации болезни, то в 80-м году ее отменили, — пояснил врач в комментарии ИА «НСН».

Вирусолог добавил, что на сегодняшний день работы по разработке вакцин от оспы не остановились. Если понадобится вновь ввести массовую вакцинацию, то уже существуют более современные и безопасные препараты, без побочных эффектов.

16 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство не видит высоких рисков заражения россиян обезьяньей оспой, передает ФАН.

Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заразившимся ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.

Вакцинация вирусолог Вирусы
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