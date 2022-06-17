В Зоосаде Деда Мороза впервые увидели птенцов западносибирских филинов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Недавно в Зоосаде Деда Мороза родились два птенца западносибирских филинов. Самка долгое время не показывала своих детей, однако с наступлением солнечной погоды птенцов наконец-то удалось рассмотреть, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка в пятницу, 17 июня.

— С наступлением теплой, солнечной погоды птенцы показали себя во всей красе, но ведут себя с опаской и находятся рядом с мамой, которая всегда следит за малышами. Сотрудники зоосада с особым трепетом относятся к птенцам. Следят за их состоянием, активностью, режимом питания, ограничиваясь лишь наблюдением, — говорится в сообщении зоосада.

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Также недавно в Московском зоопарке случилось большое пополнение: многие животные обзавелись потомством. За последние несколько месяцев на свет появились пингвинята, теленок, ягненок, птенцы пеликана и лебедей. «Вечерняя Москва» составила топ-10 самых милых детенышей, которых можно увидеть прямо сейчас.

Кроме того, 15 июня подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде. Детеныши уже подросли до слетков. Они почти достигли размеров родителей и покинули гнезда.