ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

В Зоосаде Деда Мороза впервые увидели птенцов западносибирских филинов

Георгий Соланович
Город
В Зоосаде Деда Мороза впервые увидели птенцов западносибирских филинов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Недавно в Зоосаде Деда Мороза родились два птенца западносибирских филинов. Самка долгое время не показывала своих детей, однако с наступлением солнечной погоды птенцов наконец-то удалось рассмотреть, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка в пятницу, 17 июня.

— С наступлением теплой, солнечной погоды птенцы показали себя во всей красе, но ведут себя с опаской и находятся рядом с мамой, которая всегда следит за малышами. Сотрудники зоосада с особым трепетом относятся к птенцам. Следят за их состоянием, активностью, режимом питания, ограничиваясь лишь наблюдением, — говорится в сообщении зоосада.

Видео: Телеграм-канал Московского зоопарка

Также недавно в Московском зоопарке случилось большое пополнение: многие животные обзавелись потомством. За последние несколько месяцев на свет появились пингвинята, теленок, ягненок, птенцы пеликана и лебедей. «Вечерняя Москва» составила топ-10 самых милых детенышей, которых можно увидеть прямо сейчас.

Кроме того, 15 июня подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде. Детеныши уже подросли до слетков. Они почти достигли размеров родителей и покинули гнезда.

Зоопарки Птицы Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Все мнения
О проекте