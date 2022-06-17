Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области

Фото: Минобороны РФ

Военный самолет потерпел крушение Белгородской области. Об этом стало известно в пятницу, 17 июня.

Уточняется, что авария произошла в Корочанском районе. Летчик успел катапультироваться во время катастрофы, он жив, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Рядом с упавшим самолетом (предположительно, это Су-25) некоторое время летал еще один, сообщили в Telegram-канале Mash.

9 июня представитель корпуса морской пехоты США заявил, что в штате Калифорния потерпел крушение военный конвертоплан V-22 Osprey.