Военный конвертоплан разбился в Калифорнии

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Военный конвертоплан V-22 Osprey потерпел крушение в американском штате Калифорния. Об этом сообщил представитель корпуса морской пехоты США в среду, 8 июня.

— Я могу подтвердить, что V-22 Osprey разбился в Глэмис, штат Калифорния. На борту не было ядерных материалов, — сказал военный.

Таким образом чиновник опроверг сообщения ряда новостных изданий о том, что летательный аппарат, сочетающий в себе функции вертолета и самолета, перевозил на борту ядерные материалы, передает РИА Новости.

При этом подробностями инцидента, а также сведениями о наличии пострадавших или жертв в результате крушения представитель корпуса морских пехотинцев не располагает.

В середине марта норвежские СМИ рассказали о крушении военного самолета США в этой скандинавской стране, на его борту находились четыре человека. Воздушное судно выполняло маневры в рамках учений Североатлантического альянса (НАТО).