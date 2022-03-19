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СМИ: Военный американский самолет разбился на учениях НАТО в Норвегии

Юлия Курганова

В мире
СМИ: Военный американский самолет разбился на учениях НАТО в Норвегии
Фото: Минобороны России

Военный самолет США разбился в Норвегии, на его борту находились четыре человека. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщило издание Nordic News.

Отмечается, что воздушное судно участвовало в учениях НАТО Cold Response. Крушение случилось во время выполнения экипажем тренировочных заданий.

— На поиски самолета были отправлены вертолеты и самолеты. Был уловлен сигнал аварийного маяка, — сказано в сообщении портала.

Судьба членов экипажа остается неизвестной. Поиски осложняются погодными условиями.

2 марта самолет МиГ-21 LanceR пропал на территории Румынии. Позже выяснилось, что судно разбилось. 3 марта пилот авиасудна скончался.

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