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Садовник назвал основные причины гибели растений

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Садовник назвал основные причины гибели растений
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Чаще всего растение погибает от пренебрежительного отношения со стороны людей. Об этом сообщил главный садовник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк.

— Чаще всего растение гибнет от того, что ломают ветки, наступают, вытаптывают землю там, где находятся живые корни, и так далее. Это очень частая проблема, так как люди не думают, что все вокруг — тоже живое. Это надо беречь, это большая ценность — живая природа, — отметил он в комментарии РИАМО.

Он добавил, что если дерево лишится цветов, то ничего страшного не произойдет и оно зацветет на следующий год. Так, например, в случае заморозков цветы погибают, но рост дерева продолжается.

Дубенюк отметил, что на общественных пространствах, в садах и парках категорически нельзя что-либо рвать. За порчу зеленых насаждений человека могут оштрафовать на сумму от 10 000 рублей. За деревьями в парках ухаживают специально обученные люди.

До этого Антон Дубенюк рассказал, как добиться пышного цветения растений.

Деревья садоводы Растения
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