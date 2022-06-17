Астролог дала прогноз, как будет меняться курс доллара и евро летом

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Астролог, эксперт по китайской метафизике Ольга Фандорина дала прогноз, как будет меняться курс доллара и евро летом.

По словам эксперта, в июне и почти весь июль российская валюта будет держаться примерно на том же уровне, что и в настоящее время, отклонения курса вверх-вниз будут несущественными. Доллар может варьироваться в пределах 56-63 рублей, а евро – 58-66 рублей. Что касается августа, то курс рубля по отношению к доллару может просесть до 60-65 рублей, евро – до 62-68 рублей, передает МИР 24.

В сентябре же возможен возврат к июньским показателям.

Накануне доллар в начале торгов на Мосбирже подорожал на 19 копеек, в результате курс достиг 57,15 рубля. В то же время евро потерял 18 копеек и торговался по 59,61 рубля, передает ФАН.

Курс 76 рублей за доллар, который определился еще до 24 февраля, является наиболее оптимальным для российской экономики. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.