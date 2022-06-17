Перед судом предстанет владелец овчарок, растерзавших 12-летнюю девочку в Сочи

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего владельца собак, напавших на 12-летнюю девочку в Сочи. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина обвиняется в причинении смерти несовершеннолетней по неосторожности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, продолжается расследование еще одного уголовного дела — по факту непредоставления руководством оздоровительно-образовательного центра и санаторно-курортного комплекса услуг по проживанию надлежащего качества, повлекшего причинение смерти.

О том, что в Сочи погибла 12-летняя девочка после нападения на нее овчарки, стало известно 27 апреля. Школьница приехала в курортный город из Саратова на турнир по шахматам.

Во время прогулки девочка увидела на одном из участков овчарок и решила покормить их. После этого она перелезла через забор. В этот момент на нее набросилась стая собак, в результате ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

Позже выяснилось, что участок, на котором жили собаки, не был оборудован вольерами. Животные могли свободно перемещаться, оставаясь без присмотра.