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Почти 1200 пьяных водителей поймали автоинспекторы в Москве с начала июня

Елена Самойлова
Происшествия
Почти 1200 пьяных водителей поймали автоинспекторы в Москве с начала июня
Фото: Pixabay

Столичные автоинспекторы с начала июня привлекли к ответственности почти 1200 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

Так, по данным столичной Госавтоинспекции, 518 водителей были в состоянии алкогольного опьянения и около 600 — отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

Еще 56 водителей находились за рулем с установленным состоянием опьянения либо отказались от освидетельствования — все ранее уже были лишены прав за аналогичные нарушения. Этим нарушителям грозит уголовная ответственность.

До этого стало известно, что водителям, которые были задержаны в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, запретят получать их.

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