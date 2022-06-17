Почти 1200 пьяных водителей поймали автоинспекторы в Москве с начала июня

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Столичные автоинспекторы с начала июня привлекли к ответственности почти 1200 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

Так, по данным столичной Госавтоинспекции, 518 водителей были в состоянии алкогольного опьянения и около 600 — отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

Еще 56 водителей находились за рулем с установленным состоянием опьянения либо отказались от освидетельствования — все ранее уже были лишены прав за аналогичные нарушения. Этим нарушителям грозит уголовная ответственность.

До этого стало известно, что водителям, которые были задержаны в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, запретят получать их.