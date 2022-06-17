Депутат МГД Гусева: Темпы инвестирования в Москве сохраняют тенденцию к росту

Темпы инвестирования в Москву продолжают расти, в первом квартале 2022 года в экономику города вложили 713 миллиардов рублей, что выше уровня прошлого года на 5 процентов. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщила депутат Московской городской думы, председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
— Сегодня, несмотря на продолжающееся внешнее давление, Москва остается территорией, привлекательной для развития бизнеса. Об этом свидетельствуют те данные, которые оглашены на Петербургском международном экономическом форуме. В четвертый раз подряд столица возглавляет национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, — рассказала Гусева.
Также она подчеркнула, что стабильный рост инвестирования является показателем устойчивости экономики страны.
Москва работает над улучшением инвестиционного климата. Для этого действуют такие механизмы, как льготное налогообложение, развитие площадок с преференциальными условиями для работы на экспорт, широкая программа мер поддержки для малого и среднего предпринимательства, причем как финансовых, так и нефинансовых, дополнила Гусева.
По ее мнению, это поможет Москве пройти кризисный период.
Также недавно стало известно, что Москва четвертый раз подряд заняла первое место в представленном Агентством стратегических инициатив Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.