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Токаев заявил, что Казахстан не намерен признавать ДНР и ЛНР

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Токаев заявил, что Казахстан не намерен признавать ДНР и ЛНР
Фото: Администрация президента РФ

Донецкая и Луганская народные республики являются «квазигосударствами», и Казахстан вряд ли признает их независимость. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

— Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк, — подчеркнул он.

По словам Токаева, мнения народа Казахстана по этому вопросу не однозначны. Однако в стране свободное общество, а его ответ он сам считает максимально честным.

Казахский лидер также напомнил, что современное международное право — это устав ООН. Но два принципа организации пришли в противоречие — это целостность государства и право наций на самоопределение. Поэтому теперь существуют разные трактовки, передает слова Токаева РИА Новости.

В апреле Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на референдум вопрос о внесении поправок в Конституцию, которые направлены на модернизацию и демократизацию политической системы республики. При этом 2 февраля стало известно, что парламент Казахстана отменил необходимость согласования политики страны с ее бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым.

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