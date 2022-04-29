Токаев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на референдум вопрос о внесении поправок в конституцию, которые направлены на модернизацию и демократизацию политической системы республики. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.

— Предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны, — цитирует политика РИА Новости.

2 февраля стало известно, что парламент Казахстана отменил необходимость согласования политики страны с ее бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым. Информация об этом появилась в эфире местных телеканалов.

До этого депутаты верхней палаты парламента республики одобрили поправки к законодательству, которые предполагают отмену пожизненного председательства бывшего президента республики в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности. Согласно заключению комитета по конституции, судам и правоохранителям, поправки предполагают передачу полномочий председателя Ассамблеи и председателю Совета безопасности главе страны.