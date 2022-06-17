Путин: Стыдно признаваться, что они россияне, лишь тем, кто не связывает судьбу с Россией

Фото: Администрация президента РФ

Только тем россиянам, кто не связывает свою судьбу и судьбу своих детей со страной, стыдно признаваться, что они из России. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня.

— Некоторые люди говорят, что им стыдно за то, что они из России. Знаете, это стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, судьбу своих детей с нашей страной, — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что для таких людей намного важнее не заиметь проблем там, где живут они сами и их дети. Однако «думающий человек», подчеркнул президент, связывающий свою жизнь и жизнь своей семьи с Россией, может ощущать тревогу из-за происходящих событий. Но такой человек все равно будет заинтересован в могуществе своей страны, передает слова Путина РИА Новости.

Также в ходе выступления Путин заявил, что после окончания холодной войны США объявили себя «посланниками Бога на земле», а свои интересы считают священными. На интересы прочих стран Вашингтон предпочитает не обращать внимания, добавил президент.

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ состоялось в пятницу, 17 июня. Выступление президента было отложено на 15:00 по московскому времени из-за мощных DDoS-атак на системы аккредитации форума.