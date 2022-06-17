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Корреспонденты RT и ВГТРК опубликовали видео с пленными наемниками из США

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Корреспонденты RT и ВГТРК опубликовали видео с пленными наемниками из США
Фото: Минобороны РФ

Корреспонденты телеканалов RT и ВГТРК показали видео с американскими наемниками, которые были взяты в плен российскими войсками под Харьковом. Видеоролики оба корреспондента опубликовали в пятницу, 17 июня, в своих Telegram-каналах.

Так, на видео репортера RT Романа Косарева показан один из наемников — Александр Дрюке. В свою очередь Андрей Руденко, журналист ВГТРК, выложил кадры с другим наемником — Энди Вином. По словам корреспондента, после попадания в плен американские бойцы «возненавидели войну и хотят мира, а еще хотят домой».

Уточняется, что 39-летний Дрюке и 27-летний Вин считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими ВС.

Американские власти призывают граждан страны не ездить на Украину для участия в боевых действиях. Представитель американской администрации Джон Кирби заявил, что получил информацию о пленении соотечественников только накануне выступления на брифинге. По его словам, в Вашингтоне приложат все силы, чтобы «проследить за ситуацией».

В среду, 15 июня, появилась информация о пленении двух бывших солдат США. Уточняется, что оба американца попали в плен еще на прошлой неделе в ходе ожесточенных боев.

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