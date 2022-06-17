Режим работы остановки «Парк Горького» изменится 25 июня из-за городского выпускного

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Крымский Вал Карта всех событий

Из-за проведения общегородского выпускного 25 июня изменится режим работы автобусной остановки «Парк Горького». Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 16:00 25 июня до окончания мероприятия 26 июня остановка «Парк Горького» в сторону метро «Октябрьская» не будет работать, — говорится в сообщении.

Жителей столицы призвали пользоваться остановкой у метро «Октябрьская», передает Дептранс.

До этого сообщалось, что автобусы трех маршрутов не будут ходить утром 19 июня по улицам Бачуринская и Липовый Парк. Причиной стало проведение крестного хода. Жителям столицы порекомендовали пользоваться остановками на улице Александры Монаховой.

Накануне сообщалось, что автобусы нескольких маршрутов не будут останавливаться у станции метро «Прокшино» в Проектируемом проезде № 7029. Кроме того, для транспорта временно будет отменена остановка «Хованский пруд». Ограничения коснутся автобусов МЦ2, 472, 313 и 982.