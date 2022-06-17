Трамваи двух маршрутов задерживаются на юго-востоке столицы из-за упавшей ветки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Шарикоподшипниковская улица Карта всех событий

Трамваи двух маршрутов задерживаются на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Речь идет о маршрутах № 40 и 42. Задержка движения происходит на Шарикоподшипниковской улице, в районе остановки «ЦНИИТМАШ». Причиной стала ветка, упавшая на трамвайные пути.

В связи с этим маршруты трамваев были временно изменены. Жителей столицы призвали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей, передает Дептранс.

Позже движение трамваев было восстановлено.

До этого сообщалось, что сбой движения трамваев произошел на улице Зои и Александра Космодемьянских из-за столкновения двух автомобилей. Из-за аварии задерживались трамваи маршрутов № 23, 27 и 30, однако движение позже восстановили.