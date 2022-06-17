Стало известно, сколько будет стоить Telegram Premium в России

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Подписка на платную версию приложения Telegram Premium при покупке через цифровую платформу для программ на iOS будет стоить пользователям 449 рублей ежемесячно. Такая информация появилась в описании мессенджера в App Store.

10 июня российский предприниматель Павел Дуров на своем канале в Telegram сообщил, что в июне нынешнего года мессенджер запустит платную премиум-подписку, которая откроет пользователям доступ к дополнительным функциям приложения.

Как пишет ТАСС, пользователи Telegram Premium смогут просматривать очень большие по объему документы, стикеры и медиа, полученные от других обладателей платной подписки. Кроме того, такие пользователи смогут пользоваться уникальными реакциями в мессенджере.

По словам основателя социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера, Telegram должен финансироваться пользователями, а не рекламодателями.

21 апреля Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Теперь он является гражданином четырех стран: России, Франции, государства Сент-Китс и Невис, а также ОАЭ. Однако уточняется, что срок действия российского паспорта Дурова уже истек.