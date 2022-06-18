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«Под кайфом и взбешен»: Майк Тайсон назвал причину авиадебоша с нападением на пассажира

Араз Салехов
Общество
«Под кайфом и взбешен»: Майк Тайсон назвал причину авиадебоша с нападением на пассажира
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Макс Тайсон назвал причины, из-за которых произошел инцидент в самолете, где он набросился на пассажира и избил его. Об этом пишет The Sun.

— Я был неправ. Этого не должно было произойти, но случилось. Я повел себя как избалованный пацан. Я не должен был этого делать, но был раздражен, устал. Был под кайфом и взбешен. Ерунда случается. Я не хотел никому причинять боль, — рассказал он.

Напомним, что инцидент произошел 21 апреля. Рядом с Тайсоном сидел пассажир, который настойчиво пытался заговорить с ним. Боксер попросил молодого человека прекратить его доставать, однако тот не останавливался. В связи с этим спортсмен решил ударить приставучего фаната, а после — покинуть салон, сообщают «Известия».

Именитый американский боксер Майк Тайсон объяснил, почему вернулся в большой спорт ради боя с Роем Джонсом — младшим осенью 2020 года. По его словам, такое решение он принял под воздействием психоделических веществ. Тайсон рассказал, что препарат якобы повлиял на его физическое состояние: он сбросил вес и к нему пришло понимание, что необходимо снова провести с кем-то боксерский поединок.

Скандалы Майк Тайсон Самолеты
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