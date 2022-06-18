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Forbes: Уровень поддержки Украины на Западе резко упал

Араз Салехов
В мире
Forbes: Уровень поддержки Украины на Западе резко упал
Фото: president.gov.ua

Западная общественность стала меньше поддерживать Украину с точки зрения финансов спустя четыре месяца после начала военной спецоперации РФ. Об этом в субботу, 18 июня, пишет в своей статье колумнист Forbes Джена Барнс.

Так, в первые дни эскалации кризиса люди «стремились поддержать» Украину, но теперь они интересуются другими событиями в мире. В частности, в организации «Врачи без границ» рассказали, что количество индивидуальных пожертвований в пользу Украины в мае снизилось до 21 тысячи по сравнению с 70 тысячами в предыдущие периоды.

Помимо этого, благотворительная организация из Южной Калифорнии Direct Relief собрала более 80 тысяч индивидуальных пожертвований для Украины от предприятий и частных лиц, однако с апреля их количество сократилось на 90 процентов.

Куратор Украинского национального музея в Чикаго Мария Климчак рассказала, что в начале спецоперации число посетителей резко возросло, однако к маю их количество снизилось на 40 процентов.

По ее словам, в первые дни эскалации кризиса люди активно раскупали сувениры с украинскими флагами, при этом сейчас на прилавках их полно, сообщает РИА Новости.

При этом в материале Wall Street Journal американские чиновники выразили беспокойство в связи с возможным мошенничеством и расточительством денежных средств, отправленных на поддержку Украины. Бывший сотрудник Пентагона Марк Кэнсиан добавил, что на Украине есть предпосылки для возможного хищения денег. Киев критиковали за высокий уровень коррупции еще до начала конфликта. Эксперт считает, что она не исчезла.

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