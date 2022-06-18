ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

СК РФ задержал еще двух командиров ВСУ, причастных к обстрелам жителей ЛНР

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СК РФ задержал еще двух командиров ВСУ, причастных к обстрелам жителей ЛНР
Фото: СК РФ

Следственный комитет России установил еще двух командиров украинских войск, которых подозревают в жестоком обращении с мирным населением Донбасса. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с 24 февраля по 3 марта лейтенант армии Украины Илья Масличенко отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах. При этом 4 марта военнослужащий 36-й бригады морской пехоты Украины Евгений Вахненко выстрелил в мирного жителя населенного пункта Волонтеровка ДНР, из-за чего тот погиб.

В связи с этим СК РФ возбудил уголовные дела в отношении вышеуказанных злоумышленников. Они подозреваются в совершении преступления по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

В Telegram-канале ведомства сообщается, что оба командира задержаны, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия.

Также Следственный комитет России возбудил три уголовных дела в отношении украинских солдат, командира роты ВСУ лейтенанта Олега Ткаченко и замкомандира механизированной бригады войск Украины Николая Переступняка. Все они причастны к обстрелам мирных граждан в Донбассе.

Украина Следственный комитет Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте