СК РФ задержал еще двух командиров ВСУ, причастных к обстрелам жителей ЛНР

Фото: СК РФ

Следственный комитет России установил еще двух командиров украинских войск, которых подозревают в жестоком обращении с мирным населением Донбасса. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с 24 февраля по 3 марта лейтенант армии Украины Илья Масличенко отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах. При этом 4 марта военнослужащий 36-й бригады морской пехоты Украины Евгений Вахненко выстрелил в мирного жителя населенного пункта Волонтеровка ДНР, из-за чего тот погиб.

В связи с этим СК РФ возбудил уголовные дела в отношении вышеуказанных злоумышленников. Они подозреваются в совершении преступления по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

В Telegram-канале ведомства сообщается, что оба командира задержаны, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия.

Также Следственный комитет России возбудил три уголовных дела в отношении украинских солдат, командира роты ВСУ лейтенанта Олега Ткаченко и замкомандира механизированной бригады войск Украины Николая Переступняка. Все они причастны к обстрелам мирных граждан в Донбассе.