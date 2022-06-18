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В России выявили 3382 случая коронавируса за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 3382 случая коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3382 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 68 граждан, еще 1291 человек был госпитализирован. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровел 4371 россиянин.

В России выявили 3382 случая коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что число заразившихся коронавирусом в России падает. Однако представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на территории России Мелита Вуйнович допустила возможность роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2022 году.

По ее словам, росту заражения COVID-19 может способствовать то, что большое число россиян не сталкивались с коронавирусом ни посредством заболевания, ни через вакцинацию.

Также стало известно о выявлении варианта «омикрона» ВА.5 в РФ. Глава Роспотребнадзора уточнила, что сейчас ведут подготовку к распространению этих вариантов болезни, а накопленный опыт врачей и ученых позволяет понять, как действовать в сложившейся ситуации.

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