Газпром приостановит поставки по «Турецкому потоку» из-за планового ремонта

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В период с 21 по 28 июня будут приостановлены поставки газа по «Турецкому потоку» в связи с проведением планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает Газпром.

— Плановое ежегодное техническое обслуживание «Турецкого потока» пройдет с 21 по 28 июня. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ, — говорится в сообщении.

Уточняется, что все заинтересованные в процессе стороны заблаговременно узнали о проводимых работах, цитирует сообщение ТАСС.

Также стало известно, что сокращение поставок природного газа из России вынудило европейские страны использовать запасы, которые были созданы для потребления в пик предстоящего зимнего сезона. Снижение поставок коснулось Австрии, Германии, Италии и Франции. Это связано с решением российской компании «Газпром» приостановить работу газовых турбин Siemens из-за проблем с их ремонтом.