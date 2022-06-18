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Андрей Бочкарев: Общий вестибюль объединит станции «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий метро

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Общий вестибюль объединит станции «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, проспект Лихачёва Карта всех событий

В столице пройдут работы, связанные со строительством общего вестибюля станции «ЗИЛ» перспективных Троицкой и Бирюлевской линий столичного метрополитена. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках сооружения станционных комплексов «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий столичной подземки планируется возвести общий вестибюль в районе пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого, чтобы создать дополнительную комфортную пересадку для пассажиров, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что обе одноименные станции станут конечными для своих веток метро. По его словам, их также свяжут с платформой Московского центрального кольца (МЦК).

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь заявил о проведении на месте будущей станции «ЗИЛ» работ, связанных с подготовкой территории к основному этапу строительства станционного комплекса.

— Ведутся вынос инженерных коммуникаций, устройство временных объездных дорог, обустройство строительных площадок, — подытожил он.

Помимо этого, Бочкарев рассказал, что участок перспективной Бирюлевской линии метро от станции «ЗИЛ» до «Кленового бульвара» интегрирует всю линию за счет создания трех пересадок. По его словам, в дальнейшем столичные власти согласуют с Московским метрополитеном план увязки новых станций с действующими участками метро.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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