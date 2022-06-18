«Ультра все включено»: как повлияет на российский туризм введение новых стандартов в отелях

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Стандарт для внедрения в российский гостиничный сегмент опций «все включено» и «ультра все включено» разрабатывался давно. Благодаря закрытию некоторых иностранных направлений, этот сектор начнет активно развиваться и в России, что заставит туристов чаще выбирать родные курорты. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, комментируя соответствующую инициативу Ростуризма.

По его словам, искушенный российский путешественник, привыкший к высокому сервису на заграничных курортах, теперь сможет оценить новый уровень комфорта в отечественных туристических точках:

— Я очень позитивно оцениваю предложение Ростуризма. Введение таких опций отчасти связано с закрытием ряда иностранных курортов для российских туристов. А наши искушенные путешественники уже привыкли отдыхать, особенно с детьми, именно в тех местах размещения, где действует услуга «все включено». Теперь выдался шанс проинспектировать российские гостиницы, которые выбрали путь «стать лучше».

По такой схеме, уточнил спикер, уже работают многие отели Краснодарского края и Республики Крым. В совокупности в этих регионах, по его словам, можно насчитать около пятидесяти гостиниц с упомянутыми опциями. И их число будет только увеличиваться. В перспективе «звездные» локации появятся в крупных туристических центрах РФ, где всегда наблюдается высокий поток путешественников.

— Конечно, стандарты «все включено» и «ультра все включено» предполагают, что все отели страны, которые введут эти услуги, обязаны соблюдать все требования, чтобы соответствовать высокому уровню. То есть не может быть такого, чтобы в одной гостинице подавали омаров, а в другой — помидоры и огурцы в лучшем случае. Наша задача — максимально повысить уровень российских гостиниц и сравнить их с международным форматом, — подчеркнул Барзыкин.

Эксперт исключил повышение стоимости услуг в отелях, где будет введена схема по принципу «все включено» и «ультра все включено». Однако стоимость проживания в таких местах размещения, естественно, будет дороже, чем в отелях без соответствующих опций, заключил Барзыкин.