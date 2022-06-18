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Названы пять знаков зодиака с самым слабым здоровьем

Дарья Муромская
Общество
Названы пять знаков зодиака с самым слабым здоровьем
Фото: depositphotos

Рождение человека под определенным знаком зодиака способно повлиять на его судьбу. Кроме того, что знак предопределяет характер, он также может поведать и о предрасположенности своего представителя к различным болезням. Под какими знаками зодиака рождаются люди с самым слабым здоровьем, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова.

Телец

Хотя этот земной знак хорошо известен своим упорством и выносливостью, его представители часто принимают это как должное. Несмотря на то что от природы Тельцы наделены прекрасным телосложением и здоровьем, они не так часто занимаются спортом, как следовало бы, и недостаточно придерживаются здорового питания. Из-за своего упрямства они не слушают людей, которые советуют заботиться о себе, поскольку считают, что знают все лучше всех.

Скорпион

Скорпионы обычно смотрят сквозь розовые очки на свое здоровье. Они больше других подвержены простуде и гриппу. Ясновидящая рекомендует представителям этого знака пить достаточное количество воды в течение дня (идеальным вариантом будет теплая вода) и питаться сбалансированно. Также им необходимо регулярно «отгуливать» все отпуска, своевременно пополнять запасы энергии.

Близнецы

У представителей этого знака часто имеются хронические заболевания, которые дают о себе знать периодическими обострениями. Только помощь грамотных специалистов в случае возникновения таких проблем сможет вернуть их в форму. Им рекомендовано включить в свой рацион много фруктов и овощей, богатых витамином С, и сосредоточиться на том, чтобы высыпаться. Кроме того, иногда им необходимо делать небольшую паузу в беге мыслей и заниматься медитацией.

— Помните, что все остальное может подождать. Ваше здоровье всегда должно быть вашим приоритетом номер один, — подчеркнула Кажетта.

Стрелец

Свободолюбивым Стрельцам, возможно, придется немного усмирить свою авантюрную душу и понять, как важно беречь свои силы и укреплять иммунную систему. Они склонны к переутомлению и истощению, поэтому Стрельцам не следует брать на себя слишком много работы. Важно прислушиваться к себе, откладывать часть самых энергозатратных дел на потом.

— При необходимости избегайте и стрессовых ситуаций, а по вечерам ложитесь спать пораньше, — посоветовала ясновидящая.

Рыбы

Этот водный знак хорошо известен тем, что впитывает токсичные эмоции, витающие вокруг него, что разрушает его иммунную систему.

— Дорогие Рыбы, хотя оставаться в курсе событий — хорошая привычка, но иногда лучше взять паузу в безостановочном потреблении информации. От вашего настроения напрямую зависит и ваше здоровье. Как бы вы не старались, а быть энергичным и все успевать, пребывая в плохом расположении духа, практически невозможно, — заключила шаманка.

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